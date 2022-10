Am Montagnachmittag ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über einen randalierenden Patienten in einer Wiesentheider Arztpraxis ein. Ein 27-jähriger Mann wurde ausfällig und aggressiv, nachdem er mit dem Ablauf der Geschäftsprozesse nicht einverstanden war, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dies äußerte er lautstark, schlug gegen eine Plexiglasscheibe vor der Anmeldung und warf einen Karton mit Atemschutzmasken in Richtung einer Arzthelferin. Danach verließ er die Praxis.

Der Mann konnte durch die Streifenbesatzung ermittelt werden und wurde Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Polizeidienststelle in Kitzingen entlassen. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.