Am Samstag, 21. Januar, lädt der junge Schweinfurter Pianist Kevin Pfister um 20 Uhr zum Jazz-Kennenlernen in die Alte Synagoge Kitzingen ein. Vorwiegend eigene Stücke liefern dem Publikum Grund zum Verweilen, Schwelgen und Träumen, wenn er ungerade Taktarten mit Bassist Thomas Eilingsfeld und Konrad Patzig am Schlagzeug elegant und humorvoll einsetzt, um faszinierende Geschichten über den Jazz und seine Zukunft zu erzählen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturinfo Alte Synagoge.

Die drei Franken des Kevin-Pfister-Trios lernten sich beim gemeinsamen Studium an der Hochschule für Musik kennen und haben große Vorbilder gefunden: Auf die Schultern von Jazzgiganten wie Bill Evans, Bud Powell, Kenny Barron begibt sich das Trio, um mit klarem Blick einen Weg in neue Musiklandschaften zu bahnen. Karten gibt es in der Tourist-Info, online auf s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.