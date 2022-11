Das kann schon frustrieren: Rund 80 Prozent der im Frühjahr 2022 gepflanzten jungen Bäume im Marktstefter Wald sind kaputt. Schuld daran: Die Trockenheit im vergangenen Sommer. Das ist ein Ergebnis des Jahresbetriebsplans Wald, den Revierleiter Achim Volkamer der Marktstefter Stadträtin und den Stadträten am Montagabend vorstellte.

Dabei hatte es anfangs ganz gut ausgesehen. Genügend Regen kurz nach der Pflanzung ließ auf gutes Anwachsen hoffen. Doch dann fehlte ab Mai bis hin in den Herbst hinein der Niederschlag fast vollständig für die Pflanzungen im Bereich der Wasenmeisterei. Trotz manuellem Gießen war es einfach zu trocken, knapp 6000 Pflanzen gingen auf dem Sandboden ein. "Die Sonne hat dort reingeknallt", sagte Volkamer. Trotzdem fiel die Bilanz des laufenden Jahres für die Stadt nicht negativ aus, da die Entnahme von abgestorbenen oder fast kaputten Kiefern dennoch einen günstigen Ertrag brachte.

Kleines Plus bei der Waldwirtschaft auch im kommenden Jahr

Und auch für das kommende Jahr dürfte es ein kleines Plus bei der Waldwirtschaft für Marktsteft geben, so die Berechnung des Försters, was allerdings vor allem an großzügigen staatlichen Zuschüssen liegt. Gut 18.000 Euro gibt es für 5900 neue Bäumchen, die als Ersatz für die abgestorbenen gepflanzt werden sollen. Dazu kommt dann vor allem auch der Vertragsnaturschutz. Für die Mittelwaldförderung kommen rund 2500 Euro, für den Stockhieb gar 6800 Euro und für die Biotopbäume, alte Bäume, die Baumhöhlen haben oder als Totholz mindestens für 12 Jahre stehen bleiben, noch einmal 1800 Euro. Am Ende sollen rund 3500 Euro auf dem Konto der Stadt verbleiben.

Ob eine Tröpfchenbewäserung bei den Waldbäumen sinnvoll wäre, fragte Sebastian Schneider. Hier gebe es bereits Versuche, so Volkamer. Das Ganze sei aber sehr teuer und die Bäume würden dann wohl auch nicht so tief wie gewünscht wurzeln. Unter Leitung von Manuela Wagner stimmte der Stadtrat dem Jahresbetriebsplan einstimmig zu

Neue Hundesteuersatzung erlassen

Beschlossen hatten die Räte die Änderung in der Hundesteuer bereits in der Oktobersitzung, nun wurde das Ganze als Neuerlass der Hundesteuersatzung einstimmig festgesetzt. Demnach bleibt die erste Hündin oder Hund bei jährlich 60 Euro, der Zweithund kommt auf 80 von zuvor 100 Euro und jede weitere Hündin oder Hund kostet 200 anstelle von 300 Euro.

Die Gemeindebücherei laufe sehr erfolgreich, stellte es Bernhard Etzelmüller fest. Allerdings würden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gerne das daneben gelegen Museum aufschließen. Zum einen könnte dann während der Büchereiöffnungszeiten das Museum besucht, zum anderen könnten die Toiletten dort für Büchereibesucher genutzt werden. Bislang würden Mütter ihre Kinder zur Not über Kanaleinläufe halten. Wagner sagte zu, das zum Thema in einer der nächsten Sitzungen zu machen.