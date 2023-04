Einen Tausch an der Spitze gab es beim Bürgerblock in Wiesentheid. Bei der Hauptversammlung rückte der bisherige Vorsitzende Niklas Kapp auf eigenen Wunsch um eine Stelle zurück und ist nun stellvertretender Vorsitzender. Zur neuen Vorsitzenden wählten die Julia Lang an die Spitze. Die 28jährige fungierte seit dem Vorjahr als Kapps Stellvertreterin.

Den Wechsel an der Spitze begründete der auf eigenen Wunsch ins zweite Glied gerückte Kapp damit, dass er sich nun als Mitglied des Gemeinderats mehr auf dieses Amt konzentrieren wolle. Kapp war kürzlich ins Gremium für Heinfried Hahn nachgerückt.

Wandlungsprozess im Ortsverband

In seinem Bericht ließ Niklas Kapp die vergangenen fünf Jahre für den Bürgerblock Revue passieren. In dieser Zeit habe es einen Wandlungsprozess gegeben im Ortsverband, "die Gesichter der handelnden Personen haben sich völlig verändert", beschrieb er es. Zudem stellen die Freien seit 2020 mit Klaus Köhler wieder den Bürgermeister in der Marktgemeinde. Das sei für viele überraschend gewesen nach einem turbulenten Wahlkampf mit manchen Höhen und Tiefen. Kapp hob Bürgermeister Köhler hervor, der sich sehr gut in sein Amt eingearbeitet habe.

Generell, so der bisherige Vorsitzende, sei der Ortsverband der Freien sehr gut aufgestellt, man habe erfahrene Kräfte, aber auch einige junge, engagierte Leute in den Reihen. Diese Mischung mache es, "der Bürgerblock muss für alle attraktiv sein", so Kapp. Seine neu gewählte Nachfolgerin vertritt die gleiche Linie. Sie wolle den Austausch und Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter voran treiben, sagte sie.

Große Projekte

In der Versammlung berichteten schließlich Gemeinderat Hans Müller und Bürgermeister Klaus Köhler aus der aktuellen Gemeindepolitik. Müller als Fraktionssprecher des Bürgerblocks im Rat wies darauf hin, dass in der Fraktion und im gesamten Gremium eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Klima herrsche. Das sei vor allem auf Bürgermeister Köhler zurückzuführen. Insgesamt stehe Wiesentheid wirtschaftlich gut und aktuell ohne Schulden da. Man habe jedoch einige große Projekte zu stemmen, wobei er die derzeit noch laufende Umgestaltung des Schlossplatzes ansprach.

Bürgermeister Köhler bedankte sich bei seinem Team und wünschte der neuen Vorsitzenden Julia Lang alles Gute. Der Wahlspruch, mit dem er 2020 angetreten war, dass er Brücken bauen wolle, gelte nach wie vor.