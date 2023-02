Am Faschingswochenende führte die Polizeiinspektion Kitzingen gemeinsam mit dem Landratsamt Kitzingen Jugendschutzkontrollen und Alkoholtestkäufe durch. Dabei wurden auch drei Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zur Anzeige gebracht. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion entnommen: Am Freitagmittag fanden in Kitzingen und Mainbernheim Alkoholtestkäufe statt. Das Testteam bestand neben Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen und Mitarbeiterinnen des Jugendamts aus einem minderjährigen Auszubildenden des Landratsamts Kitzingen.

Der 17-Jährige versuchte in Supermärkten, einer Tankstelle und weiteren Geschäften hochprozentigen Alkohol zu erwerben. Überwiegend reagierten die Verkäuferinnen und Verkäufer an den Kassen richtig, verlangten einen Ausweis und verwehrten dem Jugendlichen den Erwerb. In drei Fällen wurde dem 17-Jährigen der Alkohol jedoch ausgehändigt. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld sanktioniert wird. Die jeweiligen Verkäuferinnen und Verkäufer erwartet nun eine Anzeige.

Kontrollen bei Faschingsveranstaltungen

Weiterhin wurden am Samstagabend Jugendschutzkontrollen bei mehreren Faschingsveranstaltungen im Landkreis Kitzingen durchgeführt. Auch hier waren Polizeibeamte gemeinsam mit dem Jugendamt unterwegs. Insgesamt wurden acht öffentliche Feiern aufgesucht und dabei ebenfalls überprüft, ob Jugendliche dort Alkohol erwerben können sowie, ob der Aushang zum Jugendschutz wie vorgeschrieben angebracht wurde. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, ob sich Minderjährige auch noch nach 0 Uhr auf den Veranstaltungen ohne Erziehungsberechtigten bzw. Erziehungsbeauftragen aufhielten.

Bei vier Veranstaltungen wurden Nachlässigkeiten im Zusammenhang mit der Handhabung des Jugendschutzes festgestellt und mit dem Veranstalter besprochen. Die beschriebenen Aktionen dienen dem Jugendschutz und sollen für diesen sensibilisieren. Alle Mitarbeiter und Veranstalter zeigten sich durchwegs einsichtig und verstanden die Notwendigkeit der Maßnahmen.

Die Kontrollen zeigen, dass Prävention im Bereich Jugendschutz wichtig ist. Auch künftig wird die Polizeiinspektion Kitzingen gemeinsam mit dem Landratsamt Kitzingen ähnliche Aktionen durchführen.