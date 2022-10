Die Vorwürfe in der Anklage waren heftig: Zweimal soll ein 20-Jähriger im Herbst 2021 Drogen im Internet mit der Absicht erworben haben, sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Es ging um insgesamt 900 Gramm Marihuana und 100 Gramm Ecstasytabletten im Wert von mehreren 1000 Euro. Die Anklage für den jungen Mann: "unerlaubtes Handeltreiben in nicht geringer Menge", folglich ein Verbrechen (Mindeststrafe ein Jahr). Damit saß er auf der Anklagebank des Jugendschöffengerichts in Kitzingen. Zwei Stunden später konnte er sie mit einem Freispruch wieder verlassen.

"Das ist kein Freispruch erster Klasse", sagte Jugendrichter Wolfgang Hülle, sondern einer "aus Mangel an Beweisen". Das Schöffengericht war zu der Überzeugung gekommen, dass der "Tatnachweis in den beiden angeklagten Fällen nicht zu führen ist". Damit bleib nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" nur der Freispruch.

Das Gericht lag damit auf der Linie des Verteidigers. Dem war die Anklage "nicht konkret genug". Die Vorwürfe seien nicht zu beweisen, sagte er und forderte Freispruch. Das sah die Staatsanwältin anders. Für sie war klar: Der 20-Jährige hat sich im Internet in verschiedenen und einschlägigen Gruppen bewegt und zweimal mit einem Drogenhändler online Geschäfte gemacht. Der ausgewertete Chatverlauf auf dem Handy des Angeklagten weise klar auf Bestellungen hin. Bei der Menge, die bestellt wurde, sei von Handel auszugehen. Eineinhalb Jahre Jugendstrafe hielt sie für angemessen.

Angeklagter hat ein Drogenproblem

Dem folgte das Gericht allerdings nicht. Auch wenn der Angeklagte sich nicht zu den Vorwürfen äußerte, war klar: Der Mann hat ein Drogenproblem. Das hat er gegenüber der Jugendgerichtshilfe eingeräumt. Er kam mit 13 Jahren mit Drogen in Kontakt und als Mitglied einer Drogenclique nicht mehr davon weg. Die Eltern machten sich Sorgen, schalteten das Jugendamt ein. Das machte verschiedene Vorschläge. Umgesetzt wurde bisher nichts. Das Drogenproblem ist nach wie vor da.

Das aber war nicht die Baustelle des Strafgerichts. Da ging es um die Frage: Hat der Angeklagte Handel getrieben oder nicht? Die Polizei war durch einen anonymen Hinweis auf den 20-Jährigen aufmerksam geworden. Der sei unter Drogen mit dem Auto unterwegs und "fahre wie ein Geisteskranker", verticke Drogen an Minderjährige, hieß es in einem Schreiben an die Polizeiinspektion Kitzingen unter anderem. Die reagierte, führte eine Fahrzeugkontrolle durch und dem Mann wurden Drogen im Blut nachgewiesen.

Polizistin ermittelte hartnäckig

Weitere Durchsuchungen seiner Wohnung brachten allerdings nichts. Damit spielte das Handy des Angeklagten die Hautprolle. Das hatte sich eine Beamtin der Inspektion vorgenommen, ohne die Unterstützung der eigentlich zuständigen Abteilung. Die Spezialisten hatten intensive Maßnahmen offenbar wegen geringer Erfolgsaussichten abgelehnt.

Die Polizistin ermittelte dennoch weiter und kam nach der Auswertung der Chatverläufe auf verschiedenen Apps zu dem Schluss, dass da im Internet Drogenhandel läuft mit allem drum und dran: Bestellungen, Preislisten, Insiderjargon und Codewörter und Bezahlung mit Bitcoins über nicht nachvollziehbare Konten. Die Staatsanwaltschaft griff die Ermittlungsergebnisse auf und klagte die zwei konkreten Fälle im Herbst 2021 an.

Wie sich jetzt zeigte, ohne Erfolg. Nach Ansicht des Gerichts zeigten die Chats lediglich, dass der junge Mann Interesse an einem Kauf bekundet habe. Ob der aber tatsächlich über die Bühne gegangen ist, ob Geld geflossen oder die Drogen verschickt wurden, bleibe offen. Für eine Verurteilung reichte das nicht. Heraus kam der Freispruch.