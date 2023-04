Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr, wie drei Jugendliche in der Industriestraße/Am Klingenbach in Wiesentheid einen Gegenstand anzündeten und in den Mülleimer warfen. Wie die Polizei Kitzingen berichtet, qualmte der Abfalleimer kurz, wurde aber durch den einsetzenden Regen abgelöscht. Die drei Jugendlichen liefen in Richtung Ortsmitte davon. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro, berichtet die Polizei.

Die Unbekannten waren dunkel gekleidet, im Alter zwischen 15 und 17. Eine Person war circa 1,90 Meter groß, hatte hellblonde Locken, fülliges Haar und war sehr breit gebaut. Die zweite Person war ebenfalls dunkel gekleidet und circa 1,75 Meter groß. Die dritte Person war auffallend klein und schmal, hatte ebenfalls dunkle Freizeitkleidung an und eine schmale schwarze Sonnenbrille auf.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.