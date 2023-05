Zu einem Streit unter Jugendlichen ist es am späten Sonntagnachmittag im Freibad auf der Mondseeinsel in Kitzingen gekommen. Dem Pressebericht der Polizei zufolge warfen drei Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren Taschen von anderen Jugendlichen umher, wobei die in den Taschen befindlichen Mobiltelefone beschädigt wurden. Dabei entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Weiterhin drohte der 15-Jährige einem Gleichaltrigem Schläge an. Die Jugendlichen wurden durch die Polizei zur Räson gebracht. Weiterhin erhielten sie einen Monat Hausverbot im Schwimmbad und mussten dieses im Beisein der Polizei verlassen. Gegen die drei Jugendlichen wird unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt.