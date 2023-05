Ausgerechnet in der Tiefgarage unter der Feuerwehr in der Kitzinger Landwehrstraße sprühten am Montagabend gegen 23 Uhr drei Jugendliche mit einem Feuerlöscher. Der Schaden beträgt rund 30 Euro. Wie die Polizei mitteilt, meldete gegen 23 Uhr ein Zeuge der Polizeiinspektion Staubentwicklung im Bereich der Parkanlage. Außerdem beobachtete er, wie sich eine junge Frau und zwei junge Männer mit einem Fahrrad kurz danach in Richtung Glauberstraße entfernten. Die Polizeibeamten stellte in der Tiefgarage starke Verunreinigungen fest, die von einem missbräuchlich benutzten Feuerlöscher stammten. Der Feuerlöscher selbst wurde entwendet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.