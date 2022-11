Der Landkreis verlieh im großen Sitzungssaal den Kunstpreis der Jugend für Literatur.

Schreiben macht Spaß, unter diesem Motto beteiligten sich 17 Kinder und Jugendliche und bewiesen damit schriftstellerisches Talent mit 22 ganz unterschiedlichen Texten. Landrätin Tamara Bischof zollte allen Teilnehmenden und den eingereichten erzählenden Texten, Fantasiegeschichten und Gedichten großes Lob, ein epischer Text umfasste gar stolze 95 Seiten.

Der Landkreis schöpfte vom Lionsclub Kitzingen bereit gestellte Mittel für die Geldpreise aus, den Walter-Leibig-Sonderpreis stiftete Marlis Poppe-Leibig. Die Preise sollen den Nachwuchs zum Schreiben ermutigen. Bischof appellierte an Deutschlehrer im Unterricht auf den Wettbewerb hinzuweisen. Ein neuer Literaturwettbewerb startet 2025.

Geringere Teilnehmerzahl

Nach dem Abgabetermin hatte die Jury mit Harald Kaiser, Sonja Konrad, Dieter Luthardt, Maria Stegmann, Isolde Kestler und Sprecherin Margit Hofmann eine Auswahl in den Altersklassen I bis V zu treffen. Hofmann bilanzierte eine geringere Teilnehmerzahl als zuletzt und lobte gleichzeitig den Mut sich am Wettbewerb zu beteiligen. In der Altersgruppe IV wurde mangels Teilnehmer kein Preis vergeben, in der Altersgruppe V gab es nur einen Beitrag.

Die Beiträge lagen der Jury anonym vor, erst nach abgeschlossener Bewertung wurde Name und Alter bekannt. Hofmann beschrieb die Beiträge als gut recherchiert und gut beschriebene Details mit sehr lesenswerten Ergebnissen.

Die Preise

Der mit 350 Euro dotierte Walter-Leibig-Preis des Lions Club Kitzingen ging an Kaya Mareike Groh aus Kitzingen, er wurde von Karl-Heinz Rebitzer und Marlis Poppe-Leibig überreicht. Die Kurzgeschichte "Ein schlechter, guter Tag" hatte die Jury mit einem fast philosophischen Einstieg und witzig-ironischen Texten überzeugt.

Altersgruppe I (bis 10 Jahre): 1. Preis unbesetzt; 2. Matthias Caesar, Marktbreit; 3. Benno Kestler, Sommerach und Anna Geschwandtner, Schwarzach; dazu zwei Büchergutscheine für Leonard und Benjamin Matterstock

Altersgruppe II (11-13 Jahre): 1. Charlotte Hasenwinkel, Buchbrunn und Valentin Schuster, Rüdenhausen; 2. Helena Burger, Geiselwind; 3. Jonathan Holzheid, Kitzingen; Anerkennungspreise: Agathe Kestler, Sommerach, Eva Geschwandtner, Schwarzach

Altersgruppe III (14-15 Jahre): 1. Johanna Kalb, Sommerach; Anerkennungspreis: Paula Rudolph, Kitzingen. Der zweite und dritte Platz blieb unbesetzt.

Altergruppe V (18-21 Jahre): 3. Larissa Frank, Kitzingen. Die junge Autorin hatte drei Gedichte eingereicht, die nicht auf die gleiche Herkunft schließen ließen. Die Plätze eins und zwei blieben unbesetzt.

Die Feierstunde wurde vom Bläserensemble der Musikschule Kitzingen unter der Leitung von Jochen Rothermel musikalisch gestaltet.