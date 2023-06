Jürgen Schellhase wurde am 23. Juni 1938 in Kassel geboren und wuchs in Rothenburg an der Fulda auf, wo sein Vater im Handwerk arbeitete, die Mutter war Hausfrau. Heute begeht er sein 85. Wiegenfest.

Nach dem Besuch der Volksschule wechselte Jürgen Schellhase an die Mittelschule und absolvierte dann eine kaufmännische Lehre. Nach dem Grundwehrdienst verlängerte er seine Dienstzeit um ein halbes Jahr und verließ die Bundeswehr nach abgeschlossener Offiziersausbildung als Leutnant der Reserve. Er bewarb sich beim Unternehmen Kaufhof, wo er nach Weiterbildungen zum Geschäftsführer aufstieg. Als er eine Anzeige des Kaufhauses Storg in Kitzingen las, bewarb er sich und begann seine Tätigkeit am 1. Juli 1964, erst als Abteilungsleiter, später als Geschäftsführer. 1994 übernahm er nach Umbau und Modernisierung das Schreibwarengeschäft Högner, das er 2002 an Sohn Jens übergab und seine Mitarbeit erst 2021 aufgab.

Drei Kinder, acht Enkel, vier Urenkel

Bei einer seiner Bundeswehrübungen lernte Schellhase in Dietz/Lahn die vier Jahre jüngeren Heide kennen, das Paar heiratete. Aus der Ehe gingen drei Kinder, acht Enkel und vier Urenkel hervor. Die Ehefrau ist kürzlich gestorben. Gemeinsam unternahm das Paar viele Städte- und Urlaubsreisen, alleine und mit Freunden und Schulkameraden, auch ins ferne Ausland. Hinzu kamen für die beiden Freunde klassischer Musik zahlreiche Konzertbesuche und Musikfestivals. Zu den schönsten Touren und Urlaubserlebnissen zählt der Jubilar die Wanderung nach Santiago de Compostela mit der Überquerung der Pyrenäen. In seiner verbliebenen Freizeit und bis heute ist Jürgen Schellhase Mitglied im Frankenbund, bei der königlich-privilegierten Schützengesellschaft in Kitzingen sowie in der Feldjägerkameradschaft. Seinen Geburtstag will Schellhase bei seiner Tochter mit Enkeln und Urenkeln verbringen.