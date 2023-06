Sechs Patres und Brüder haben in einem feierlichen Pontifikalgottesdienst am Herz-Jesu-Fest ihre besonderen Jubiläen gefeiert. Vor Abt und Gemeinschaft erneuerten sie ihre Professversprechen, die sie vor 75, 70, 65 und 60 Jahren zum ersten Mal abgelegt hatten.

Pater Konrad Göpfert 75 Jahre Profess und 70 Jahre als Priester. Er war lange Jahre als Missionar in Ndanda/Tansania und ist bei heute im Herzen dort. Nach 57 Jahren kehrte er 2012 in die Abtei zurück.

Abt Siegfried Hertlein 70 Jahre Profess und 65 Jahre Priester. Er promovierte zum Doktor der Theologie und wurde 1962 in die Mission ausgesandt. Er lebt seit 1962 in der Abtei Ndanda, wo er von 1969 bis 1976 Prior und von 1976 bis 2006 Abt war. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er nicht nach Münsterschwarzach kommen.

Pater Gottfried Rhein feierte 70 Jahre Profess und 65 Jahre Priester. Auch er war lange Missionar in Peramiho/Tansania und wirkte dort in der Seelsorge in den Pfarreien Litembo und Peramiho. 2012 kehrte Pater Gottfried aus gesundheitlichen Gründen nach Münsterschwarzach zurück.

Pater Placidus Berger 70 Jahre Profess und 65 Jahre Priester. Nach dem Studium und Promotion zum Doktor der Theologie wirkte er von 1965 bis 1986 als Missionar in Waegwan/Korea. Er war Pfarrer von Waegwan, Dozent für Liturgie und Patrologie am Theologischen Institut in Daegu, Direktor des Exerzitienhauses in Waegwan. Bis heute hilft er in der Seelsorge mit.

Pater Rhabanus Erbacher 65 Jahre Profess und 60 Jahre Priester. Der außergewöhnliche Musiker studierte Philosophie, Theologie und Musikwissenschaft. Er ist maßgeblich an der Vertonung und Herausgabe des "Benediktinischns Antiphonale" beteiligt gewesen, der deutschen und singbaren Übersetzung der Psalmen. Er war Jahrzehnte Abteiorganist.

Bruder Johannes Weiß 60 Jahre Profess. Nach seiner Ausbildung und Arbeit als Geflügelzüchter von 1961 bis 1977 absolvierte er eine Lehre als Altenpfleger und wirkte 30 Jahre lang hingebungsvoll der Krankenabteilung, der Infirmerie, mit großem Einsatz für die alten und kranken Mitbrüder. Von 2008 bis zur Schließung war er im ehemaligen Priorat Damme. Seit seiner Rückkehr kümmert er sich um die Kreuzgarten der Abtei.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)