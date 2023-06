Die Weinfreunde Iphofen und die Iphöfer Weinprinzessin Sophia I. laden in diesem Jahr vom 7. bis 10. Juli zum 75. Winzerfest auf den historischen Marktplatz in Iphofen ein, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung, der die folgenden Inhalte entnommen sind.

17 Winzer verwöhnen die Gäste aus fünf modernen Weinwürfeln heraus. Über 50 Weine haben sie mit im Gepäck. Für das leibliche Wohl sorgen die Iphöfer Gastronomen sowie regionale Foodtrucks.

Passend zu Schoppen, Geselligkeit und Genuss wird das Jubiläums-Winzerfest musikalisch begleitet. Das Programm startet am Freitag um 18.30 Uhr mit der Festeröffnung, anschließend spielen die "Oberspiesheimer". Sm Freitag und Samstag gibt es ab 21 Uhr "House und Klangvielfalt" im alten Schulhof, wo die Iphöfer DJs Blau und Laut sowie Winzer-DJ Bluna zum „House“-Schoppen laden.

Wer früher in den Winzerfest-Samstag starten möchte, nimmt um 13.30 Uhr oder 16 Uhr an Weinbergführungen teil und genießt ab 16.30 Uhr die Jubiläumsweinprobe vor dem historischen Rathaus, moderiert von der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann. Karten für 30 Euro gibt über die Webseite der Weinfreunde Iphofen oder in der Tourist-Information Iphofen. Auf dem Marktplatz spielt ab 19 Uhr die Schlosskapelle Erlach.

Der Weinfestsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst auf dem Marktplatz. Im Anschluss gibt es einen Mittagstisch mit Musik vom Musikzug der Feuerwehr Iphofen. Für die kleinen Weinfestbesucher und Familien wird ab 14 Uhr Spiel und Spaß geboten. Für alle interessierten Iphöfer gibt es einen Genuss-Gutschein als Jubiläumsgeschenk, den sie am Nachmittag bei den Weinwürfeln oder bei den Essensanbietern einlösen können. Zur musikalischen Untermalung am Abend spielen die Fränkischen Freunde bis 23 Uhr.

Fotowettbewerb „Mein schönster Winzerfest-Moment“

Für Interessenten der zeitlichen und kulturellen Entwicklung von „75 Jahren Winzerfest Iphofen“ öffnet am Sonntag von 13 bis 15 Uhr sowie Montag von 17 bis 19 Uhr eine Ausstellung im historischen Rathaus. Am Montag heizt die Partyband "Daily Friday" zum Abschluss ab 19 Uhr ein.

Auch in diesem Jahr fährt ein Shuttlebus aus den Iphöfer Stadtteilen und Markt Einersheim zum Winzerfest Iphofen und zurück. Wer mit seinen Bildern zu den schönsten Winzerfest-Momenten am Fotowettbewerb der Weinfreunde und der Stadt teilnimmt, kann Genuss-Momente gewinnen.

Weitere Infos unter www.weinfreundeiphofen.de oder www.iphofen.de