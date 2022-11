Sein 40-jähriges Jubiläum feierte der evangelische Posaunenchor der Kitzinger Friedenskirche. Pfarrer Michael Bausenwein begrüßte die 17 Mitglieder des Chores in der gut besuchten Kirche. Unter Leitung von Annelies Gaar spielte der Chor Lieblingsstücke aus den vergangenen Jahrzehnten. Bezirksobfrau Andrea Wagner überreichte die Urkunden des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern an die Gründungsmitglieder Irene Müller und Günther Sammetinger für 40 Jahre Bläserdienst sowie an den Chor zu seinem Jubiläum. Rückblicke auf das Chorgeschehen trugen Annelies Gaar, Irene Fina und Frank Lindner vor. Demnach waren die Freude an der Musik und die gute zwischenmenschliche Gemeinschaft wesentliche Grundlagen der zurückliegenden Zeit. "Soli Deo Gloria - allein Gott zur Ehre" schrieb Johann Sebastian Bach unter viele seiner Werke. Das soll für den Chor das Motto auch für die weitere Zukunft sein.

Von: Michael Goller (Posaunenchor-Obmann, Kitzingen)