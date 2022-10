Es wurden im Posaunenchor im Gottesdienst am Erntedankfest drei Bläser geehrt. Für 70Jahre wurden Willi Oehl und Hans Teufel geehrt. Für 60 Jahre aktives Blasen im Posaunenchor Heinrich Hörner.

Willi Oehl und Hans Teufel erlernten das Trompeten- bzw. Tenorhornspielen im Jahre 1952 durch den damaligen Lehrer und Chorleiter Emil Zeiler. Hans Teufel ist auch seit 30 Jahren Obmann und hat stets die passende Worte bei Ehrungen und besondere Anlässe im Chor. So hielt er auch die Ansprache für Willi Oehl und Heinrich Hörner.

Heinrich Hörner wurde für 60 Jahre Spielen im Posaunenchor geehrt. Anlässlich unseres 90jährigen Posaunenchorjubiläums 2015 wurde eine Tuba mit einer großzügigen Spende der damaligen Raiffeisenbank "Am Schwanberg eG", sowie ein Teil von der Kirchengemeinde gespendet. Diese wird von Heinrich Hörner seit dieser Zeit gespielt.

Auch vom Posaunenchor gab es für jeden einen Präsentkorb und einen Blumenstrauß. Diese wurden von Edith Fink-Ziegler überreicht, die auch das Laudatio für Hans Teufel hielt und so auch einige kleine lustige Anekdoten über den Jubilar verriet.

Die Dankesurkunde vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern e.V. wurde von Pfarrer Vogt an die Jubilare überreicht. Gleichzeitig wünscht Pfarrer Harald Vogt den Jubilaren alles Gute und weiterhin viel Freude am Spielen im Chor. Dem Posaunenchor unter Leitung von Inge Hertwig wünscht Pfarrer Harald Vogt weiterhin eine gute Zusammenarbeit und viel Spaß beim Üben und Spielen zum Lobe Gottes.

Von: Edith Fink-Ziegler (Kirchenvorstandsmitglied, Kleinlangheim)