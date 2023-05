Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Nordheimer Weinfest am Donnerstag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Blauer Himmel und Sonnenschein lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Festplatz in der Kastanienallee, die auf Nordheims Weinprinzessin Antonia Kraiss warteten. Begleitet von der Musikkapelle Nordheim, Vertretern der Vereine und aus der Politik sowie der Schaustellerfamilie Straetemans und dem Weinadel zog die 20-Jährige am Nachmittag strahlend ein.

Persönliche Schatzsuche

In diesem Jahr eröffnete Weinprinzessin Antonia ein besonderes Weinfest: das 60. In ihrem Willkommensgruß verwies sie auf die lange Tradition des Weinfests in Nordheim und erinnerte daran, dass früher der Wein noch in Fässern zum Festplatz geliefert wurde. Doch trotz der vielen Veränderungen sei in Nordheim eines immer geblieben: die Leidenschaft für exzellente Weine und die Freude daran, diese zu teilen. "Erstklassige Schätze von sieben Winzerbetrieben warten darauf, verkostet zu werden. Gehen sie auf ihre persönliche Schatzsuche und lassen sie sich von den Weinen und ihren Aromen verzaubern", legte sie den Gästen ans Herz.

Für die kleinen Gäste gibt es viele Fahrgeschäfte zu entdecken. Bis Sonntag kann das Weinfest noch besucht werden.