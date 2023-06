Mit reger Beteiligung der Gemeinde feierten am Sonntag, 21. Mai, in der Mainstockheimer Kirche St. Jakob 36 Frauen und Männer aus allen Altersgruppen die diesjährige Jubelkonfirmation in der St. Jakobskirche in Mainstockheim. Die ältesten Teilnehmer hatten ihr 75. Konfirmationsjubiläum. Dekan i. R. Heinz Haag (Marktsteft) gestaltete den Gottesdienst mit viel Schwung und Herzblut. Er segnete die Jubilare und feierte mit allen gemeinsam das Abendmahl. Die musikalische Gestaltung wurde durch Kantor Uwe Ungerer mit dem gemischten Chor der Sangesfreunde Mainstockheim übernommen. Nach dem gemeinsamen Gang zum Friedhof und dem Mittagstisch, ließen die Jubilare ihren Ehrentag mit Kaffee und Kuchen ausklingen.

Von: Werner Zürlein (Kirchenpfleger, St. Jakob, Mainstockheim)