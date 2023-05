Am vergangenen Sonntag feierten etwa 100 Jubilare und Jubilarinnen die Erinnerung an ihre Konfirmation. Es trafen sich Jahrgänge des silbernen, goldenen, diamantenen, eisernen und Gnaden Jubiläums. Den Gottesdienst gestaltete Pfarrer Thilo Koch. Musikalisch begleitet wurde dieser an der Orgel durch Helmar Scheuplein und dem Petrini Brass unter der Leitung von Andrea Wagner.

Von: Thilo Koch (Pfarrer, evang. Stadtkirche, Kitzingen)