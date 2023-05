Eine volle Pfarrkirche zeigte, dass es an Kantate in Bimbach einen besonderen Gottesdienst zu feiern gab. Eine Vielzahl an Jubelkonfirmanden konnten am Sonntag von Pfarrer Martin Voß begrüßt und geehrt werden. Es feierten ihre Kronjuwelen-Konfirmation (75 Jahre): Reinhold Motz, Rolf Platzöder, Gerda Prappbacher, ihre Gnaden-Konfirmation (70 Jahre): Helmut Dornberger, Paul Hahn, Helga Schubert, Inge Seifert, Marga Seßler, Luise Stöcker, ihre Diamantene Konfirmation (60 Jahre): Irmgard Pichel, Marianne Plodeck, Doris Ruprich. Dazu gab es noch die Goldenen Konfirmanden (50 Jahre): Harald Rückert, Christine Schoppelrey, Karin Steinhauser sowie die Silberne Konfirmandin Sandra Michel. Nach dem feierlichen Abendmahl erhielten die Jubilare noch einen Segen vom Pfarrrer. Der Geistliche ging in seiner Predigt, ausgehend von Davids Harfenspiel, auf die Bedeutung der Musik in unserem Leben ein. So sei auch der Gemeindegesang ein feierlicher Ausdruck unserer Gefühle.

Von: Guido Plener (Pressebeauftragter, Kirchengemeinde Bimbach)