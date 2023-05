Jubilare der Diamantenen, Goldenen und Silbernen Konfirmation hatten am Sonntag, 14. Mai in der St. Marien-Kirche etwas zu feiern. Denn in der evangelischen Kirche Altenschönbach wurde die Jubelkonfirmation begangen. Die Jubilare wurden von Pfarrer Voß begrüßt und geehrt. Die musikalische Untermalung wurde vom Posaunenchor Altenschönbach gestaltet. Ihre Urkunden empfingen drei Diamantene Konfirmandinnen (60 Jahre): Grete Kober, Margit Schmitz und Heidrun Weisensee; zwei Goldene Konfirmanden (50 Jahre): Günther Hack und Karl-Heinz Wobb sowie zwei Silberner Konfirmand(inn)en (25 Jahre): Kerstin Mahr und Frank Sturm.

Von: Sabine Adami (Pfarramt Prichsenstadt-Bimbach)