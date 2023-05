In der evangelischen Stadtkirche Prichsenstadt wurde auch in diesem Jahr wieder die Jubelkonfirmation gefeiert. Elf Jubilare von Kronjuwelen- bis hin zur Silbernen Konfirmation konnten am Sonntag, 30. April, in der St. Sixtus Kirche von Pfarrer Voß begrüßt und geehrt werden. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor Prichsenstadt. Ihre Urkunden empfingen eine Kronjuwelen-Konfirmandin (75 Jahre): Marie Weber; zwei Gnadenkonfirmand(inn)en (70 Jahre): Andreas Eyselein und Anneliese Gärtner; zwei Eiserne Konfirmanden (65 Jahre): Helmut Heindel und Georg Uhl; drei Diamantene Konfirmandinnen (60 Jahre): Helene Asbeck, Helga Dümig und Helga Slater, zwei Goldene Konfirmanden (50 Jahre): Jürgen Strohhäcker und Jürgen Wagner sowie ein Silberner Konfirmand (25 Jahre): Markus Zwanziger.

Von: Sabine Adami (Pfarramt Prichsenstadt)