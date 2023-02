Mit der Ausstellung "Joseph Kram – mehr als ein Heimatdichter aus Dettelbach" trägt Dettelbach dem Gedenken an den Sohn der Stadt erneut Rechnung, nach schon eine Straße nach ihm benannt ist, der Joseph-Kram-Weg. Gezeigt werden verschiedene Auflagen des Buches "Kraut und Arbes", in dem Gedichte Krams veröffentlicht wurden. Die Vernissage der Ausstellung findet am Freitag, 3. März, um 18.30 Uhr im Kuk in Dettelbach statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 2. Mai, informiert das Kuk in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Die Gedichte Krams wurden zwischen 1879 und 1983 immer wieder neu aufgelegt. Der Besucher der Ausstellung erkennt die Veränderung der Ausgaben durch den Schriftsatz und die Einbandgestaltung. Die Besonderheiten jeder Veröffentlichung des Gedichtbands werden vorgestellt, etwa ein handschriftliches Vorwort, oder für wieviel Geld das Buch seinerzeit gekauft wurde, welche Geschichte die Besitzer mit einem Buch verbinden oder wie der "Lebenslauf" des Gedichtbands aussah.

Dettelbacher nahmen für die Ausstellung Gedichte auf

Gezeigt wird ein Film über die Einweihung des Joseph-Kram-Weges von Hermann Schliermann und Dettelbacher Mundart von vor Ort bekannten Personen. Es gibt ein Gewinnspiel „Frängisch für Anfänger“, bei dem fränkische Wörter ins Hochdeutsche übersetzt werden sollen. Daneben hat der Besucher der Ausstellung die Möglichkeit, anhand von QR-Codes Aufnahmen verschiedene Gedichte Joseph Krams anzuhören, die Dettelbacher Bürger und Bürgerinnen eingesprochen haben.

Kram war am 20. Februar 1852 in Dettelbach geboren worden. Er verbrachte hier auch seine Jugend. Der aufgeweckte und witzige Junge sollte in Würzburg studieren, musste dieses Vorhaben aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Es fiel auf, dass Joseph ein offenes Auge für die Natur besaß. In Feld und Wald herumschweifend, folgten ersten Liedern Krams bald zahlreiche Gedichte.

Mit dem Besuch der Kunstschule in Würzburg erwachte auch seine Liebe zum Malen und Zeichnen. Gleichzeitig nutzte Joseph Kram die Gelegenheit, sich zur allgemeinen Bildung in den philosophischen Fächern der Universität umzuschauen. Die Freiheit des studentischen Lebens und die heitere Gemütlichkeit ließen eine Sammlung von Volksgedichten entstehen.

„Die Scheinheilga“ und „A Räuschla"

Krams Gedichte sind fast durchwegs humoristisch. Sie zeigen, dass er seinen Zeitgenossen „aufs Maul geschaut hat“, wie er selbst einmal berichtete. Die Werke des Dettelbacher Heimattdichers haben Titel wie „Die Scheinheilga“, „Der Labe’swag“ oder „A Räuschla". Kram verfasste aber auch eine Sammlung von Gedichten mit tiefernstem Inhalt.

Den Druck einer Anzahl seiner Gedichte im Buch „Kraut und Arbes“ veranlasste Kram noch selbst. Die Herausgabe erlebte er schon nicht mehr. Kram starb am 19. März 1874. Alle weiteren Werke hatte er kurz von seinem Tod vernichtet. So bleibt "Kraut und Arbes" die einzige erhaltene Spur dieses Geistes und mit den Gedichten das Andenken an einen edlen, heiteren Jüngling erhalten.

Durch einen Aufruf an die Dettelbacher Bevölkerung konnten verschiedene Auflagen des Gedichtbändchens aus den Jahren von 1879 bis 1983, der jüngsten erschienenen Ausgabe, zusammengetragen werden. Um diese Büchlein ranken sich interessante Geschichten, die in der Ausstellung erzählt werden.