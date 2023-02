Wer ist der beste Vorleser oder die beste Vorleserin im Landkreis Kitzingen? Beim Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels gab es die Antwort auf diese Frage. Elf Schulsiegerinnen und Schulsieger lasen im Kitzinger Luitpoldbau vor. Mehr als 30 Zuhörer lauschten ihren Vorträgen, berichtet die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

In der ersten Runde trugen die Schülerinnen und Schüler einen selbstgewählten Text vor, in der zweiten Runde einen Text, der für sie fremd war. Die Jury, bestehend aus ehemaligen Bibliotheksmitarbeiterinnen, einer Buchhändlerin und einer ehemaligen Lehrerin, hatte es, angesichts der Qualität der Lesevorträge, nicht leicht, eine Rangfolge zu bestimmen. Am Ende entschieden sie sich für Jonas Heinisch, Schüler des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach.

Urkunde und Buch für alle

Aber auch alle anderen am Regionalentscheid teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde sowie das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen (Carlsen). Jonas Heinisch darf nun zum Bezirksentscheid fahren. Der dortige Sieger qualifiziert sich für die Länderebene, beim Bundesfinale in Berlin am 21. Juni sind dann die 16 Landessiegerinnen und -sieger vertreten.

An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Schülerinnen und Schüler aus den sechsten Klassen. Die mehr als 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weiteren kulturellen Einrichtungen organisiert. Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.