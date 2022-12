Bereits zum 64. Mal jährt sich nun der bundesweite Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Für die Schüler*innen der 6. Jahrgangsstufe des FLSH Schloss Gaibach war die Teilnahme daran aber dennoch Premiere und entsprechend aufgeregt waren die jungen Leserinnen und Leser.

Ab Oktober durften die Sechstklässler in der jeweils eigenen Klasse ihr Können beweisen. Bis Ende November wurde dann entschieden, wer die eigene Klasse beim Schulentscheid vertreten soll. Am Montag, dem 05. Dezember traten dann die Klassensieger*innen Mara Friedrich (6a), Linda Reß (6b), Marie Schmitt (6c), Jonas Heinisch (6d), Viktoria Gralak (6Ra), Nila Roisch (6Rb) und Ida Manger (6Rc) zum Schulentscheid an. In passender Atmosphäre durften es sich die Kinder in der Schülerlesebücherei gemütlich machen. Als dann die Reihenfolge der Kandidat*innen ausgelost wurde, stieg die Nervosität aber merklich an. Alle Schüler*innen hatten selbst ein Buch ausgewählt und mitgebracht, aus dem sie sich eine ca. dreiminütige Stelle ausgesucht hatten, die sie ihrem Publikum, welches neben den übrigen Vorleser*innen aus vier Deutschlehrerinnen des FLSH als Jurorinnen bestand, vorlasen. Zunächst stellte jedes Kind, das an der Reihe war, kurz die Handlung seines mitgebrachten Buches vor. Natürlich, ohne zu viel zu verraten, da der Vorlesewettbewerb ja vor allem auch Lust auf Bücher machen soll. Beurteilt wurden zum einen die Lesetechnik und zum anderen die Interpretation der Textstelle. Auch die Auswahl der vorgelesenen Textstelle floss in die Bewertung ein. Nach dieser ersten Runde hatten die Schüler*innen noch den schwierigeren Teil des Schulentscheids zu bestehen, denn nun bekamen sie von der Jury einen gänzlich fremden Text (aus "Momo" von Michael Ende) vorgelegt, den sie ohne Einlesezeit vortragen mussten. Auch in der zweiten Runde lasen alle Teilnehmer*innen wieder sehr überzeugend und mit sichtbarer Freude am Vorlesen.

Der Sieger des diesjährigen Schulentscheids ist Jonas Heinisch (6d), der aus "Lia – Die Prophezeiung der Königin" von Tamora Pierce vorlas. Er durfte einen Buchpreis entgegennehmen und wird nun die Ehre haben, das FLSH beim Regionalentscheid zu vertreten.

Von: Teresa Theisen (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)