Es ist Tradition, dass am Seinsheimer Weihnachtsmarkt für die Station Tanzbär der Kinderklinik am Mönchberg gesammelt wird. Vergangenes Jahr hat die Jugendgruppe die Tombola von den Ministranten übernommen. Eingenommen wurden 3440 Euro, die mit der 27. Geldübergabe übergeben werden konnten. Ein Treffen mit Simon vom Förderverein hatte in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht stattfinden können. Seit Bestehen der Aktion wurden so insgesamt 66.800 Euro gesammelt.

Fast alle Vereine und Gruppen, die am Weihnachtsmarkt mitgemacht haben, haben gespendet. Dazu spendete der Sportverein die Einnahmen von der Tombola an seiner Weihnachtsfeier. Eine weitere Spende kam von der Feuerwehr Iffigheim. Daneben gab es auch wieder viele private Spender aus Seinsheim und Umgebung.

Maria Rünagel hat 60 Paar Frühchen-Söckchen gestrickt, ebenso 15 Kraken für die Frühchen. Diese werden immer gerne genommen, sind doch die Füßchen zu klein, um in "normale" Söckchen zu passen.

Von: Gerhard Krämer (Pressearbeit, Jugendgruppe Seinsheim)