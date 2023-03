Nach dem großen Erfolg auf bayerischer Ebene hat es Florian Vetter nun auch zum Bundessieg gebracht: Der 22-Jährige, der in Güntersleben wohnt und bei Strabag in Schwarzach am Main arbeitet, ist Deutschlands bester Straßenbau-Azubi 2022. Das hat jetzt die IHK Würzburg-Schweinfurt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Mitte 2019 hatte Vetter seine Ausbildung in der Außenstelle Schwarzach des europäischen Baugroßkonzerns Strabag begonnen, im Sommer 2022 vollendete er sie – mit einem ausgezeichneten Ergebnis. Bei der Abschlussprüfung erhielt er 99 von 100 möglichen Punkten. Damit wurde er nicht nur Kammersieger in Mainfranken, sondern auch Bester seines Faches in ganz Bayern. Für den Titel auf Bundesebene war keine weitere Prüfung nötig. Es wurden einfach die Punktwerte der besten Auszubildenden auf Länderebene miteinander verglichen.

Zur offiziellen Preisverleihung wird Vetter am 15. Mai gemeinsam mit sechs weiteren mainfränkischen Azubis aus anderen Berufsgruppen nach Berlin reisen. Die Laudatio hält Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.