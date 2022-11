Die Stadtbibliothek Volkach organisiert für Sommer 2023 eine neue Familien-Literat(o)ur. Das Ziel ist diesmal die Augsburger Puppenkiste mit Besuch des dortigen Museums und einer Vorstellung von "Räuber Hotzenplotz", heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Samstag, 1. Juli 2023, fährt der Bus um 8 Uhr von Volkach ab und direkt in die Fuggerstadt zur Puppenkiste und dem angegliederten Museum. Seit Oktober 2001 sind im Museum "die Kiste" all die berühmten Marionetten der Augsburger Puppenkiste auf 650 Quadratmeter in ihrer "natürlichen Umgebung" zu bewundern: Kater Mikesch, Urmel, Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer, Kalle Wirsch, die Katze mit Hut und unzählige andere der legendären "Stars an Fäden".

Bevor um 15 Uhr die Aufführung von "Räuber Hotzenplotz" (für Kinder ab 4 Jahren) beginnt, bleibt noch genügend Zeit für eine Stärkung und die Erkundung der Augsburger Altstadt. Nach der Vorstellung geht es wieder zurück nach Volkach. Der Preis beträgt 48 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder, inklusive Busfahrt und Eintritt zur Aufführung "Räuber Hotzenplotz".

Anmeldung in der Stadtbibliothek Volkach, Schelfengasse 1, während der Öffnungszeiten oder per E-Mail an stadt-bibliothek@volkach.de