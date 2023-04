Achtzehn Kinder aus der Pfarreiengemeinschaft Wiesentheid – Prichsenstadt feierten am Sonntag nach Ostern, dem weißen Sonntag das Fest ihrer ersten, heiligen Kommunion. Fast konnte man meinen, passend zum Thema der diesjährigen Kommunionfeier "Jesus, Brot des Lebens" gab der Himmel noch ein weiteres, wichtiges Element des Lebens mit dazu, das Wasser. Der Regen an diesem Tag tat aber der Freude keinen Abbruch und so feierte Pfarrer Matthias Eller mit den Kommunionkindern einen wunderschönen Gottesdienst in der vollbesetzten Wiesentheider St. Mauritiuskirche. Für eine schöne, musikalische Gestaltung der Erstkommunion-Feier sorgten Christina Weiss (Piano und Gesang) und Marco Streets an der Kirchenorgel. Vorbereitet wurden die Kinder auf diesen besonderen Tag von einigen, engagierten Kommunionkind-Müttern. Zur Erinnerung an diesen, einmaligen Tag, stellten sich die Kommunionkinder, in einer kurzen Regenpause, am Eingangsportal von St. Mauritius zum Erinnerungsfoto auf, zusammen mit Pfarrer Matthias Eller und den Wiesentheider Ministrantinnen und Ministranten. Zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gingen: Anna Demling, Károly-Olivér Ferencz, Zoe Förster, Jakub Golik, Luc Högner, Elisa Mertens, Fabian Schäfer, Magdalena Stahl (alle Wiesentheid), Antoni Höfer, Noah Michel (beide Abtswind), Adrian Lorey, Leonie Roth (beide Reupelsdorf), Ina Voggenreiter (Untersambach), Luca Ismanǎ (Rüdenhausen), Erik Rehberger (Castell), Jule Vanessa Weiß (Prichsenstadt), Marlon Kess (Laub) und Max Lukas (Neuses am Sand).

Von: Dominik Berthel (Pressearbeit, Kirche St. Mauritius Wiesentheid)