Die Via Dolorosa – übersetzt "Straße der Schmerzen" erlebten Gottesdienstbesucher in der Pfarrkirche "Heilig Kreuz" fast live beim Kreuzweg den 2007 eine Schwarzacher Pilgergruppe in Jerusalem ging.

"Wir stehen jetzt in der Altstadt von Jerusalem am Löwentor und machen uns auf durch die schmalen Gassen", so Diakon Lorenz Kleinschnitz. Und die vielen, die der Einladung von "Generation plus" für diese Stunde zu Beginn der Karwoche gefolgt waren, waren wie damals in Jerusalem dabei und gingen den Leidensweg Christi von der Verurteilung bis zur Kreuzigung hin. Beginnend auf dem Gelände der früheren Festung Antonia, Amtssitz des römischen Statthalters Pilatus und endend am Heiligen Grab (Grab Jesu Christi) in der Grabeskirche.

"Dann lasst uns mal diesen Wallfahrtsweg begehen", so der Diakon. Zusammen mit den beiden Sprechern Rosalinde Czeschka und Ludwig Walter verweilten die Senioren und bei jeder der 14 Stationen im Gebet und im Gedanken. Dazwischen schilderte Lorenz Kleinschnitz Eindrücke von damals. "In der kleine Kapelle hängt eine große Dornenkrone, dort ein Fenster zeigt die Menschenmassen, die sich das Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Ein Stückchen von dem Originalsteinpflaster, das Jesus tatsächlich beschritten haben soll. Im österreichischen Hospiz einem schönen Garten, Leckeres: Kaffee und Kuchen genießen aber auch ein Holzkreuz als Pilger mieten. "Wir ziehen jetzt in die Grabeskirche ein", so der Diakon. Es wird gebetet, gesungen, geschwiegen, geweint. Nicht nur damals, unterschiedlich und vielschichtig sind die Gefühle und Gedanken, die da gerade durch den Kopf schießen. Wir stehen am Salbungsstein, Golgota, durch ein Loch im Altar kannst Du tatsächlich den Felsen berühren. "Live" der Schwarzacher Kreuzpartikel", ein Stückchen Kreuzreliquie umrahmt mit den Altarkreuzen vor allem aber mit 60 Din A 5 "Via Dolorosa Introduction" mit einem kleinen Holzsplitter. "Nehmt diese Kurzinfo mit nach Hause, und schaut, an welcher Stelle des Kreuzwegs ihr selbst zuweilen steht." Musikalisch begleitete Helmut Dülch an der Orgel, mit organisiert von Günther Schösser und Manfred Thomann. Im Anschluss ein Zusammensein in der Arche bei Wasser und Brot.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)