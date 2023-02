Nach ihrem Debüt „Quiet Land“ kommen Laura Kipp und Band am Samstag, 4. März, um 20 Uhr zum Präsentationskonzert ihres neuen Albums "Sunset Balcony" in die Alte Synagoge in Kitzingen. Bei dem Konzert in der Alten Synagoge treffen laut Pressemitteilung Charisma auf Understatement, die Freiheit und Intellektualität des Jazz auf die unmittelbar emotionale Kraft von Pop, Soul und Chanson. Mit dabei ihre Band mit Bassist und Komponist Jens Loh, William Lecomte am Klavier und Eckhard Stromer, der am Schlagzeug Takt und Tempo vorlegt. Karten gibt es in der Tourist-Info, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.