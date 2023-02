Die Föderation Europäischer Narren (FEN) zeichnete durch ihren Geschäftsführer Richard Riegler in der 2. Prunksitzung der Narrengilde Laub (NGL) verdiente aktive Mitglieder mit verschiedenen Medaillen aus. Den Jahresorden erhielten Johanna Braun und Simon Trapp.

Johanna sammelte erste Tanzerfahrungen von 2011 bis 2013 in der Jugendgarde. Ab 2013 wechselte sie in die Prinzengarde, in der sie bis 2020 tanzte. Seit 2018 verstärkt sie das Trainerteam der Kindergarde Polka.

Simon Trapp ist seit 2016 Mitglied im gemeinsamen Technikteam der Spielvereinigung und der Narrengilde. Er ist der richtige Mann für die Beleuchtung. In der Coronazeit besuchte er einen Kurs über Beleuchtungstechnik und wendet dies nun geschickt an.

Den Narr von Europa in Bronze geht an Cindy Rottendorf. Sie begann bei den Minis der Spielvereinigung Laub und tanzte sich später durch alle Garden bis in die Prinzengarde. 2013 fing sie an als Betreuerin in der Kindergarde Polka, die sie dann als Trainerin übernommen hat.

Sandra Fichna und Martin Kess erhielten der Narr von Europa in Silber. Sandra Fichna war von 2001-2005 als Solo im Schauduo aktiv. Bis 2012 tanzte sie in der Prinzengarde, die sie auch von 2009 bis 2012 trainierte. Seit 2013 fungiert sie als Trainerin des Männerballetts. Sie gehört zum Bar-Team, das sie bei allen Veranstaltungen managt. Bis 2022 war sie noch im Trainerteam der Minis. Sie und ihr Mann Patrick sind dazu noch Förderer der Narrengilde, in dem sie den Verein in vielfältiger Weise unterstützen.

Martin Kess hat eine lange Tanzkarriere im Männerballett hinter sich und lange Zeit Mitglied im Elferrat. Seit 2017 führt er als Sitzungspräsident durchs Programm und ist maßgeblich an der Organisation aller Vereinstermine beteiligt. Durch sein handwerkliches Geschick unterstützt er den Verein seit vielen Jahren. In der Coronazeit in den Jahren 2019/2012 war er federführend beim Bühnenumbau im Sportheim tätigt und erst kürzlich Chef beim Bau der neuen Elferratsbühne, die beim letzten Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Von: Hans Rössert (Pressevertreter, SpVgg Laub)