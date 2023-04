Auf der Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes im Pfarrheim Volkach konnte der Vorsitzende die Mitglieder und als Gäste den VdK Kreisgeschäftsführer Peter Fersch und Bürgermeister Heiko Bäuerlein begrüßen.

Herr Karl Memmel hebt in seinem Grußwort den Stellenwert des VdK hervor und dankt den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für die hervorragend geleistete Arbeit im VdK Ortsverband. Neben der Verlesung der Jahresberichte standen auch Neuwahlen an. Bestätigt in seinem Amt als Vorsitzender wurde Karl Memmel, Stellvertreterin und Schriftführerin Edda Beier, Kassier Peter Haupt, Vertreterin der Frauen Anneliese Sternecker und Beisitzerin Ute Danzberger sowie Renate Ruß. Als neue Beisitzerin wurde Maria Herbert gewonnen. Ausgeschieden aus der Vorstandschaft ist Frau Ruth Bock.

Gemeinsam mit dem Kreisgeschäftsführer Peter Fersch zeichnete Herr Karl Memmel zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum VdK mit Urkunden und Ehrennadeln aus.

Von: Peter Fersch (Sozialverband, VdK Kreisverband Kitzingen)