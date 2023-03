Die Naturfreunde Kitzingen hatten zur Mitgliederversammlung ins TSV Sportheim Kitzingen-Hohenfeld eingeladen. Der 1.Vorsitzende Reinhold Ziegler konnte in seinen Jahresbericht auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Leider waren auch vier Austritte zu verzeichnen. Der Verein zählt jetzt 74 Mitglieder.

Nunmehr nahm Reinhold Ziegler und die Gründerin des Vereins Barbara Ziegler Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft mit Überreichen einer Anstecknadel, einer Urkunde sowie für die Damen einen Blumenstrauß und für die Herren etwas Flüssiges vor.

Folgende Mitglieder wurden geehrt: Lieselotte Baare, Josef Flasch, Heidemarie Gold, Renate Härth, Klaus Hofmann, Irene Köstner, Elfriede Markert, Isa Oerter, Karola Rau, Karin Rauh, Renate Schmidt, Frank Seyfarth und Jürgen Wolfarth.

Über die Aktivitäten des vergangenen Jahres gab die Schriftführerin Thea Wolf einen kurzen Überblick. Zu den 54 Veranstaltungen zählten unter anderen 13 Sonntagswanderungen, vier Mehrtageswanderungen, vier Donnerstags-Tageswanderungen und 20 Halbtageswanderungen. Auch wurden drei Radtouren, darunter eine Drei-Tagesradtour, angeboten. Der Durchschnitt bei den Wanderungen lag bei 24 Teilnehmer und es wurden insgesamt 610 Kilometer erwandert. Das ergibt einen Durchschnitt pro Wandertag von zwölf Kilometer bzw. bei den Halbtageswanderungen von 9,5 Kilometer. Die Mehrtagestouren führten ins Defereggental, in die Fränkische Schweiz, nach Benediktbeuern und auf die Insel Rügen. 50 Teilnehmer konnte man bei VR Bonuslauf verzeichnen. Außerdem wurde eine Nachtwächterführung in Prichsenstadt und eine Nordic-Walking-Tour angeboten und die Ausstellung typisch fränkisch in Ansbach besucht. Auch wurde der Weihnachtsmarkt verbunden mit einer Stadtführung in Ansbach angeboten. Das traditionelle Sommerfest und die Jahresabschlussfeier fand in Hohenfeld statt. Die Kassenprüferinnen bescheinigten der Kassiererin Barbara Ziegler eine ordnungsgeführte Kasse. In diesem Jahr werden noch 14 Tagestouren und zwölf Halbtagestouren angeboten. Unser Jahresprogramm kann für Interessenten angefordert werden bei: Barbara Ziegler Tel.: (09321) 37753 oder E-Mail: info@naturfreunde-kitzingen.de sowie auf der Hompage: www.naturfreunde-kitzingen.de

Von: Theresia Wolf (Schriftführerin, Naturfreunde Kitzingen)