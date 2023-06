Am Tag der Sehbehinderten führte Christine Thaler, Beraterin beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. (BBSB), eine Schulung des Personals der Seniorenresidenz in Wiesentheid durch. Um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, wie unterschiedlich Seheinschränkungen sind, durften die TeilnehmerInnen die verschiedenen Simulationsbrillen ausprobieren. Da fiel schon mal der ein oder andere Satz wie: "Ich seh´ ja kaum noch was" oder "Ich kann niemanden mehr erkennen".

Wie wichtig eine kontrastreiche Gestaltung für seheingeschränkte Menschen ist, erlebten die TeilnehmerInnen mit den Simulationsbrillen. Beim Blick in die Tassen stellte sich nicht die Frage "halb voll oder halb leer", sondern "ist da überhaupt etwas drin". Denn, Milch in einer weißen Tasse und schwarzer Kaffee in einer schwarzen Tasse, ist ja schon für Menschen mit vollem Sehvermögen kaum zu erkennen. Aber auch, nur ein Beispiel, farbige Platzdeckchen und Glasuntersetzer sind für die Wahrnehmung hilfreich, was die Anwesenden bestätigten.

Schwerpunkte der Schulung waren auch die Themen sprachliche Kommunikation, sich im Haus bewegen, Unterstützung und Hilfe und Körperkontakt. Auf Fragen aus der Praxis ging Frau Thaler auch ein. Mit großem Interesse verfolgten auch alle die richtige "Sehende Begleitung". Wie nehme ich Kontakt mit einer betroffenen Person auf? Wie führe ich sie richtig? Das führte Frau Thaler mit einer Teilnehmerin am Schluss genau vor.

Rat und Hilfe bei Sehverlust bietet der BBSB e.V. in der Blickpunkt Auge-Beratungsstelle, Juliuspromenade 40-44, in Würzburg, Tel.: (0931) 4652950.

Von: Christine Thaler (Beraterin, Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.)