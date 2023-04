Genusswandeln zwischen der Iphöfer Vinothek, Winzern, Gastgeberinnen und Geschäften stand am Wochenende auf dem Programm bei den zehnten Iphöfer Weinfreundschaften. Das teilt die Stadt Iphofen in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Alle Gastgeber haben sich Zeit genommen, ihre Weingüter und Betriebe herausgeputzt, Weinfreunde eingeladen und mit ganz besonderem Engagement und Aktionen das Weinfreundschaften-Programm mit Leben gefüllt. Allein das Wetter hat nicht so mitgespielt, wie es sich die Veranstalter gewünscht haben. Trotzdem nutzten viele Weinfreunde und die, die es noch werden wollten, die Gelegenheit, die Iphöfer Weinpersönlichkeiten und ihre Weine kennenzulernen.

Auch wenn es schon die zehnte Auflage der Weinfreundschaften war, passt die Idee dahinter nach wie vor zum aktuellen Zeitgeist, sich gesund und nachhaltig zu ernähren und dabei etwas Gutes für die Seele zu tun. Bürgermeister Dieter Lenzer nannte es in seiner Eröffnungsrede "ein freundschaftliches und leckeres Entschleunigungsprogramm".

Die nächsten Weinfreundschaften gibt es in zwei Jahren: Am 12. und 13. April 2025 vor. Etwas früher, schon in diesem Sommer, findet das große Marktplatz Winzerfest statt, das von 7. bis 10. Juli sein 75. Jubiläum feiert.