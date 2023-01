Das diesjährige Sessionthema beim Iphöfer Stücht-Ball "Die närrische Jubiläumsparty - The Show must go on" bietet ein buntes und vielversprechendes Abendprogramm, wie es in der Ankündigung heißt. Iphöfer Originale treffen auf Gastredner und der Tanznachwuchs zeigt, was er drauf hat. Musikalisch wird "Let's Dance" für Stimmung sorgen.

Termine: Samstag, 11. Februar, und Montag, 20. Februar, jeweils ab 18.55 Uhr, in der Karl-Knauf-Halle (Saaleinlass ab 18.11 Uhr).

Karten gibt es in der Tourist-Information Iphofen.