Drunter und drüber ging es bis zuletzt auf der Baustelle des Dreiseithofs im Iphöfer Stadtteil Nenzenheim. Der Um- und Neubau städtischer Wohnungen auf dem ehemals landwirtschaftlich genutzten Gehöft stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Aber hätten sich die Verzögerungen und Missverständnisse vermeiden lassen, wenn der Stadtrat besser im Bilde gewesen wäre? Der Iphöfer Stadtrat Udo Schumann meint ja und stellte deshalb im Oktober den Antrag, das städtische Bauamt möge künftig gezielter und umfangreicher über die großen laufenden Baumaßnahmen informieren. Von der Verwaltung forderte er "monatliche Reportings", die in der freien Wirtschaft gang und gäbe seien.

Im Bauausschuss sah man die Sache weit weniger dramatisch. Die monatlichen Statusmeldungen, so Peggy Knauer, führten im Zweifel "nicht zu einer Verbesserung der Lage" und beschleunigten auch nicht die Arbeiten vor Ort. Außerdem ließen sich die relevanten Informationen "jederzeit in der Verwaltung holen". Auch Otto Kolesch empfahl dem Kollegen, sich ans Bauamt der Stadt zu wenden. Schumann erwiderte, er müsse "leider widersprechen". Wenn sich vier Leute separat für die Sache interessierten, müsse der Sachbearbeiter in der Verwaltung das Thema viermal einzeln durchgehen. Das brauche mehr Zeit, als einmal einen Report für alle zu erstellen. Es drohe ein "Tourismus" zu Lasten der Verwaltung.

Für Stadträte gibt es laut Bürgermeister genügend Infoquellen

Bürgermeister Dieter Lenzer verwies auf die vielfältigen Informationsquellen, die Schumann als Stadtrat zur Verfügung stehen: Bauzeitenpläne, regelmäßig aktualisierte Kostenübersichten, Ortseinsichten oder Expertentreffen vor Ort. Ein Monatsbericht der Bauverwaltung sei dagegen immer "nur eine Momentaufnahme", die schon am nächsten Tag überholt sein könne, außerdem aufwändig zu erstellen. Für Lenzer steht der damit verbundene "Mehraufwand" in keinem Verhältnis zum vermeintlichen Nutzen. Von den Architekten und Planungsbüros könne die Stadt dies nicht ohne entsprechende Vergütung verlangen. "Das ist keine Grundleistung mehr", stellte Bauamtsleiter Matthias Kurth klar. Der Bauausschuss lehnte den Antrag Schumanns deshalb ab. Nur der Antragsteller stimmte letztlich dafür.