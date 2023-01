Immer, wenn ein Jahr zu Ende geht, tun sich die Kabarettistinnen Birgit Süß und Heidi Friedrich zusammen und geben ihm noch mal Saures. Diesmal heißt ihr satirischer Blick zurück "Best of Inventur 2019 mit Corona Spezial".

Am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr, stehen die beiden Kabarettistinnen im Schafhof in Wiesentheid auf der Bühne und präsentieren die "wirklich besten Nummern der besseren letzten besten Jahre inklusive eines Corona-Specials", wie es in der Ankündigung heißt. Dazu kommen herzergreifende Tanzeinlagen und aberwitzige Melodien.

Karten gibt es unter www.kulturgezeiten.net