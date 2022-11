Vielfältige und tiefgehende Aufgaben in Theorie und Praxis zur Bearbeitung stellen – diesen Anspruch hat die Internationale PhysikOlympiade. Physikbegeisterte Jugendliche können sich hier im internationalen Vergleich messen und sich an Aufgaben wagen, die deutlich über den üblichen Schulstoff hinaus gehen. Dieser Herausforderung stellte sich im aktuellen Schuljahr Simone Müller vom Gymnasium Gaibach. Die Schülerin der Q12 belegt den Kurs Astrophysik und hat sich neben den großen Herausforderungen Hausarbeit und Co, die in der gymnasialen Abschlussklasse zu absolvieren sind, noch viel Zeit genommen, um über diverse physikalische Phänomene zu sinnieren. Von Linsenphänomenen, über fliegende Tennisschläger bis zur Ermittlung von Epizentren bei Erdbeben reichte das Spektrum der Aufgaben der 1. Runde. Stellvertretend für die Schulfamilie bedankten sich Direktor Bernhard Seißinger und Betreuungslehrer Thomas Morche bei ihr und wünschen alles Gute für die weitere (vielleicht physikalische) Zukunft!

Von: Thomas Morche (Lehrer, FLSH Schloss Gaibach)