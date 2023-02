Gleich zwei Veranstaltungen finden dieses Jahr anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März in der Alten Synagoge Kitzingen statt, so die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung.

Am Montag, 6. März, um 19 Uhr erwartet Birgit Süß ein ausverkauftes Haus: Die Kabarettistin, Sängerin, Kulturpreisträgerin der Stadt Würzburg und frische Sonderpreisträgerin des Deutschen Kabarett-Preises, kommt mit ihrem neuen Programm „Das Graue vom Himmel“ mit „Frauen-Spezial“ zum Auftakt in die Alte Synagoge Kitzingen. Wer Birgit Süß auch gerne erlebt hätte, darf sich auch schon einmal den 20. Oktober notieren: Denn da bringt sie ihr Theaterstück „Rosa!“ auf die Bühne der Alten Synagoge.

Am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr stellt Dr. Rotraud Ries in ihrem Vortrag „Stark und unsichtbar? – Jüdische Frauen vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert“ jüdische Frauenbiografien vor. Illustrierte Einzelbeispiele aus Unterfranken und anderen Regionen Deutschlands stellen anschaulich starke jüdische Frauen vor – zwischen der jungen Mutter Hanna, der erfolgreichen Geschäftsfrau Ernestine Seligsberger und der Journalistin und Aktivistin Dr. Henny Stahl im 20. Jahrhundert. Musikalisch umrahmt wird der Vortrag durch Nataliya Kulchytska an der Violine. „Der Internationale Frauentag soll Anlass für einen ebenso informativen wie vergnügten Abend mit kleinen Überraschungen sein“, so Margret Löther, Vorsitzende des Fördervereins ehemalige Synagoge und Veranstalterin des Vortrags. Der Eintritt ist frei.