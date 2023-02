"Rund um die Kuh" lautete der Titel der Informationsveranstaltung, die für die Landkreise Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart, Miltenberg und Aschaffenburg im Gasthof Schwarzes Ross in Hörblach stattfand. Veranstalter war das das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen-Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Rinderzuchtverband (RZV) Franken und dem Milcherzeugerring (MER) Unterfranken.

Zunächst informierte Amtstierärztin Lea Hemmeter von der Regierung von Unterfranken in dem voll besetzten Veranstaltungssaal über Änderungen im Tierarzneimittelgesetz und das Antibiotika-Minimierungskonzept.

Der neue Zuchtleiter des Rinderzuchtverbandes Franken, Karlheinz Gayer, berichtete im Anschluss daran über Aktuelles aus der Zucht. Hier stellte er das Zuchtprogramm auf Gesundheit und Robustheit heraus.

Über die Entwicklung der Vermarktung gab Eva Espert, die neue Geschäftsführerin des RZV Franken, interessante Einblicke.

Klaus Förster vom AELF Kitzingen-Würzburg zeigte Entwicklungen in der Milchleistungsprüfung und in den Betriebsstrukturen auf. Die Betriebs- und Kuhzahlen sind weiter rückläufig. In der Milchleistung nimmt der Regierungsbezirk Unterfranken weiterhin den Spitzenplatz in ganz Bayern ein.

Anschließend wurden noch Betriebe mit herausragenden Leistungen im Bereich der Rinderzucht bzw. der nachhaltigen und langlebigen Milchviehhaltung geehrt.

Über das Thema „Schwankende Milchpreise bei hohen Kosten – welche Herausforderungen kommen 2023 auf uns zu“ berichtete Christian Schmidt vom AELF Kitzingen-Würzburg. Hier zeigte er sehr anschaulich, wie die Milchviehbetriebe auf aktuelle Marktsituationen reagieren können.

Abschließend erläuterte der LKV-Regionalleiter Matthias Manger die Vorteile von der LKV-Fütterungsberatung kombiniert mit verschiedenen Modulen der Betriebswirtschaft, wie IOFC, CashCow und Controlletti.

Von: Klaus Förster (AELF Kitzingen-Würzburg)