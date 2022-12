Zum Thema „Das Amt der Schöffin oder des Schöffens“ lädt die Volkshochschule Kitzingen in Kooperation mit der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen, Landesverband Bayern, am Donnerstag, 12. Januar, um 18.30 Uhr zu einem Informationsabend in die Alte Synagoge ein.

Pädagogin und Traumatherapeutin Claudia Geißler-Kraft gibt einen Überblick über die Grundlagen und die Bedeutung des Schöffenamtes. Sie informiert laut Mitteilung der Vhs über den Auswahlprozess, die Eignungskriterien, die Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten dieses Amtes. Zudem wird auf die Organisation der Strafgerichte, den Ablauf eines Strafverfahrens sowie auf Freistellung und Aufwandsentschädigung eingegangen.

Anmeldung ist erforderlich unter www.vhs.kitzingen.info oder Tel.: (09321) 92994545. Der Eintritt ist frei.