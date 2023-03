Am Mittwoch, 29. März, lädt die Initiative "Gremium B 22" um 19 Uhr Interessierte zu einem Infoabend zum Bau des Logistikterminals Geis in die Arche in Schwarzach ein.

Wie die Initiative in einer Mitteilung an die Presse schreibt, sollen an diesem Abend die zu erwartenden Folgen des Projekts, das zwischen Haidt und Stephansberg entstehen soll, thematisiert werden.

"Gremium B 22" befürchtet eigenen Angaben zufolge durch den Bau eine steigende Hochwassergefahr angesichts der Versiegelung von 84.000 Quadratmetern Fläche, mehr Lärm und Feinstaub durch mehr als 120 Lkw täglich und eine Verschmutzung der Umwelt durch wild parkende Lkw, eine Beeinträchtigung des Verkehrs am örtlichen Kreisel sowie negative Auswirkungen auf Flora und Fauna.