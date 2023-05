Am 23. April wurde im Rahmen eines Mitbring-Brunches der Vorstand des Volkacher Weltladens im Amt bestätigt. Nachdem eine ordentliche Wahl durchgeführt wurde und dabei alle zu Wählenden aufgrund der vergangenen, erfolgreichen Wahlperiode erneut in ihre Posten gehoben wurden, konnten in geselliger Runde die mitgebrachten Speisen und Leckereien verzehrt sowie so manch netter Plausch geführt werden. Der Vorstand freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen und bedankt sich bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit. Des Weiteren verspricht die Führungsriege, den Weltladen in den kommenden zwei Jahren mit innovativen Ideen und ansprechenden Aktionen voranzubringen.

Von: Caroline Müller (Zweiter Vorstand, Weltladen Volkach)