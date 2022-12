Die Ehrungen langjähriger Mitglieder bildeten den Höhepunkt in der Weihnachtsfeier der Kitzinger Siedlervereinigung im Siedler-Sportheim. Wolfgang Etzel, Vizevorsitzender in Unterfranken des Verbandes Wohneigentum, ehrte zusammen mit dem Kitzinger Gebietsleiter Robert Heinkel insgesamt 27 Mitglieder für Vereins- und Verbandstreue zwischen zehn und 60 Jahren.

Die Verbandsfunktionäre überreichten den geehrten Verbandsehrennadeln und Vorsitzende Andrea Schmidt und ihr Stellvertreter Ralf Machwart honorierten die Treue und die Verdienste der langjährigen Mitstreiter. Wolfgang Etzel rief die Siedlerinnen und Siedler dazu auf, in aktuellen Krisenzeiten Freude in unserer Gesellschaft zu verbreiten. Er würdigte das Engagement der Vorstandsriege und Robert Heinkel schlug in die gleiche Kerbe. Der Verband brauche viele Mitglieder, um politischen Einfluss nehmen zu können und bei Fehlentwicklungen zu protestieren. Der Feier gaben die Kinder Leni Ruschin, Lenni Schütz und Kathrin Schmitt mit ihren Liedvorträgen eine vorweihnachtliche Atmosphäre, Thomas Bambach spielte Lieder auf der Gitarre und Andrea Schmidt trug eine besinnliche Geschichte vor.

Referat über die Grundsteuer

Die Vorsitzenden luden alle Interessierte zu einem Vortragsabend am Mittwoch, 7. Dezember, um 18 Uhr ins Siedler-Sportheim ein. Dann wird Herbert Stapff vom Verband Wohneigentum aus aktuellem Anlass über die Grundsteuer referieren. Denn bis zum 31. Januar kommenden Jahres muss jede Grundstückbesitzerin und jeder Grundstücksbesitzer eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts

Die Geehrten

Edeltraud Czulczio und Georg Treutlein (beide 60 Jahre), Gertraud Kolb, Herrmann Schütz, Rainer Sterzbach (alle 50 Jahre), Wolfgang Dietz, Werner Fischer, Lioba Köhler, Elisabeth Schneider (alle 40 Jahre), Thomas Brand, Henriette Büchold, Rosi Seidl, Anita Weippert, Lore Zeiß (alle 30 Jahre), Horst Drews, Ernst Hellerich, Andrea Klinger, Günter Stammwitz (alle 20 Jahre), Oliver Christlein, Maria Falkenstein, Jürgen Thorand, Stefan Korzesczek, Ursula Altenberger, Hartmut Sengenberger, Michael Goller, Karin Herrmann, Jose Sanchez (alle zehn Jahre).