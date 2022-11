Wo kann der Markt Rüdenhausen künftig noch Energie einsparen? Dazu überlegte der Gemeinderat um Bürgermeister Gerhard Ackermann Möglichkeiten in seiner Sitzung. Als Ergebnis kam heraus, dass es bei den öffentlichen Stellen und Einrichtungen wenig Einsparpotenzial gibt. In den Gebäuden werde lediglich nach Bedarf beheizt und beleuchtet, bei den Straßenlampen hat die Gemeinde bereits seit 2015 auf LED-Lichter umgestellt, berichtete Bürgermeister Gerhard Ackermann.

Manche Lampen, etwa an Gefahrenstellen wie Kreuzungen, dürfe man nicht einfach abschalten, wieder andere könne man nicht einzeln schalten, erläuterte der Bürgermeister. Es blieben eventuell kleinere Maßnahmen zum Einsparen, wie etwa bei der Beleuchtung des Christbaums. Hier könnte man nachts zwischen 23 und 5.30 Uhr auf eine Beleuchtung verzichten. Beim Wasserlauf am Kirchplatz wird die Pumpe mit Strom betrieben, aktuell von 6 bis 22 Uhr. Auch hier wäre kein allzu großer Effekt zu erzielen, hieß es.

Bürger von frei laufenden Hunden gebissen

Auf dem Prüfstand war außerdem die Anleinpflicht für Hunde im Ortsbereich. Hierzu informierte Bürgermeister Ackermann, dass es zuletzt Vorfälle in der Gemeinde gegeben habe, wo Bürger von frei laufenden Hunden gebissen worden seien. Bisher heiße es in der Verordnung der Gemeinde, dass lediglich "große Hunde ab einer Schulterhöhe von 50 Zentimeter und Kampfhunde", in allen öffentlichen Anlagen sowie auf den Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindegebiet anzuleinen seien.

Künftig wolle man die Leinenpflicht auf alle Hunde ausweiten, so die Räte. Das soll auch in der Verordnung fest geschrieben werden. Gemeinderat Jochen Schwemmer wies darauf hin, dass die Gemeinde darauf mit Schildern am Ortseingang und an weiteren Stellen hinweisen solle. In Wiesentheid etwa stünden diese. Dort will sich Bürgermeister Ackermann erkundigen, wo und wie viele Schilder erforderlich seien.

Homepage soll übersichtlicher werden

Außerdem wurde im Rat mitgeteilt, dass die Gemeinde derzeit ihre Internetseiten überarbeiten lässt. Ratsmitglied Christian Neubert, der bei dem Projekt, neben Manto Castell-Rüdenhausen und Jochen Schwemmer, mithilft, erläuterte, was dahinter steckt. Man wolle in der Grundstruktur etwas weniger einstellen und die Seite übersichtlicher gestalten. Bürgermeister Ackermann zeigte Vorschläge, wie die Seite in Zukunft aussehen könnte. Sobald man fertig sei, werde das Ganze im Gemeinderat vorgestellt, hieß es.

Bestätigt wurden in der Sitzung die neu gewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr. Das sind Steffen Ackermann und Justin Collins.