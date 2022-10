Die Berufsinformationstage (BIT) Kitzingen werden im kommenden Jahr wieder in Präsenz durchgeführt. Mit dem Innopark haben die Organisatoren des Arbeitskreises BIT einen neuen Standort gefunden.

Rund 130 Betriebe aus Stadt und Landkreis haben bereits ihr Interesse an einer Teilnahme angemeldet. Die Messe findet am 28. und 29. April 2023 in der it-Wheels-Arena und in Großzelten statt, die in unmittelbarer Nähe aufgebaut werden. Die BIT sollen junge Menschen und Ausbildungsbetriebe zusammenbringen und dazu beitragen, dass die Zahl der unbesetzten Leerstellen deutlich reduziert wird, schreibt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Derzeit seien rund 1000 Lehrstellen in ganz Unterfranken nicht besetzt.