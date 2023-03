Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer kündigte in der Bürgerversammlung an, dass die Stadt demnächst an zwei Terminen in der Frankenbergstraße in Nenzenheim blitzen lässt. Damit reagiert die Stadt auf die Kritik des Bürgers Timo Lechner, der zur Bürgerversammlung einen schriftlichen Antrag auf Blitzen und verkehrsberuhigende Maßnahmen gestellt hatte.

"Wir haben im Stadtrat beschlossen, in die Überwachung des fließenden Verkehrs einzusteigen", erklärte Dieter Lenzer. Überwacht wurde aber nur an einem Termin, seitdem hat sich nichts mehr getan, da es ein Datenschutzproblem gegeben hatte. Im April habe die Stadt zwei Überwachungen angeordnet, wie der Bürgermeister ankündigte. Danach soll wahrscheinlich eine von Timo Lechner angeregte Smiley-Anzeige nach der Auswertung in die Frankenbergstraße in die Nähe von Lechners Anwesen verlegt werden.

Die Forderung eines anderen Bürgers zu fest installierten Blitzgeräten wies Dieter Lenzer zurück, "Denn dann müssten wir im gesamten Stadtgebiet mindestens 25 feste Blitzer installieren", gab Dieter Lenzer zu bedenken. Timo Lechner hatte in seinem Antrag seinem Ärger Luft gemacht und fühlte sich nicht ernst genommen, da sich seit geraumer Zeit nichts getan habe. Zudem seien Daten ehemaliger Messungen in der Vergangenheit nicht ausgewertet worden, wie Lechner anprangerte. "Mit Sicherheit haben die Anwohner der anderen Ortseingänge ebensolches zu berichten. Auch in deren Interesse schreibe ich den Antrag", hatte Lechner deutlich gemacht, um die Stadt zu Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zu bewegen.

Dreiseitenhof, Brunnenwasser und Weinbergsbewässerung

Der Bürgermeister ging in der Versammlung außerdem auf die Arbeiten am Dreiseitenhof in der Friedhofstraße ein. Die Stadt habe den Hof vollumfänglich saniert und Wohnungen geschaffen. Die Kosten betrugen 2,3 Millionen Euro, wozu es 700.000 Euro staatliche Förderung und ein zinsloses Darlehen von 1,2 Millionen gab. Lenzer versuchte Bedenken zu zerstreuen, dass künftig Anwohner nahe des Dreiseitenhofs regelmäßig den Grünstreifen befahren oder auch dort parken. Die Stadt hat für alle sieben Wohneinheiten einen Stellplatz geschaffen, die kostenpflichtig waren.

Eine gute Nachricht hatte Dieter Lenzer für die Nutzung des Brunnens in der Krassolzheimerstraße. Unter bestimmten Auflagen dürfen aus dem Brunnen 2000 Kubikmeter pro Jahr geholt werden, damit Landwirte oder Winzer ihre Flächen bewässern können. Ein entsprechender Bescheid aus dem Landratsamt über das Wasserwirtschaftsamt war diese Woche im Rathaus eingetroffen. Weniger erfreulich war die Mitteilung, dass der Lagerplatz für holzige Abfälle in Nenzenheim endgültig geschlossen werden musste. "Denn nach mehreren gelben Karten hat uns das Landratsamt die rote Karte gezeigt", ließ Dieter Lenzer wissen.

Er wurde bei seinem Vortrag über Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden in Iphofen gefragt, ob die Stadt solche Anlagen auch auf städtischen Liegenschaften in den Stadtteilen plane. Lenzer sagte zu, dass auf dem Dach des Nenzenheimer Feuerwehrsaals eine solche Anlage errichtet werden solle.

Das Pilotprojekt Weinbergsbewässerung für Iphofen stand weitab der Stadtmauer mehrmals in der Kritik. In Nenzenheim monierten mehrere Bürger die Aufwendung von Steuergeldern für einige wenige Winzer. Sie fragen sich auch, wie die Stadt und damit die Allgemeinheit diesen enormen Millionenbetrag stemmen will.