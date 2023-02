In der Kitzinger Straße in Kaltensondheim kam es am Samstag um 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau fuhr mit ihrem Auto die Kreisstraße in Richtung Westheim. Als sie die Kreuzung zur Kitzinger Straße erreichte, bemerkte sie ein von rechts kommendes Fahrzeug, das ihr die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Das aus Kitzingen kommende Fahrzeug hielt jedoch nicht an und stieß mit der rechten Seite gegen den Wagen der Frau. Ohne Anzuhalten setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt Richtung Erlach fort.

Die Geschädigte versuchte noch der Verursacherin zu folgen, verlor diese jedoch aus den Augen. Einem glücklichen Zufall und dem sofortigen Einsatz der Kitzinger Polizei ist es zu verdanken, dass die Verursacherin kurze Zeit später ermittelt werden konnte. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden an beiden Fahrzeugen etwa 8500 Euro. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft Würzburg zur weiteren Bearbeitung vorgelegt, teilt die Polizei mit.