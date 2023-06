Beim Turn- und Sportverein (TSV) Iphofen herrscht aktuell personelle Kontinuität in der Vereinsführung. Bei den Neuwahlen ging die Vorsitzende Martin Bernhardt ebenso in eine weitere Amtsperiode wie ihre Stellvertreter Marbod Hopfner (Kassier) und Stefan Schurz (Schriftführer). Nach zehnjähriger Tätigkeit in der Buchhaltung wurde Ingrid Dressler mit Lob und Blumen verabschiedet, diese Aufgabe übernahm Magda Wiegel-Körner.

Die Vorsitzende nahm insgesamt 14 Ehrungen vor für Vereinstreue von 25 bis 60 Jahren vor. Die silberne Vereinsnadel für 25 Jahre ging an Gerd Schüßler, Bernd Schüßler, Josef Baußenwein, Jutta Jungfleisch, Rebecca Rügamer, Maria Fleischmann und Ruth Rüthlein. Der Dank für 40 Jahre im TSV ging an Elisabeth Vornberger, Erika Schuhmann und Sonja Weigand. Weiter ausgezeichnet wurden Hildegard Amtmann und Christel Brönner für 50 Jahre, Dieter Sturm für 60 Jahre und Hilmar Rausch für 65 Jahre.

Lob für alle Ehrenamtlichen

Martina Bernhardt bezifferte den TSV aktuell auf 924 Personen. "Ohne die Ehrenamtlichen funktioniert unser organisierter Sport nicht. Wir sind froh und dankbar, dass unsere bisherigen Übungsleiter und Trainer geblieben sind und sich für den Verein einsetzen", lobte die Vorsitzende die Ehrenamtlichen. Bürgermeister Dieter Lenzer stieß ins gleiche Horn und würdigte das Engagement aller Trainer, Übungsleiter und Betreuer in Iphofens größten Verein.

Die Vorsitzende ging auf Aktivitäten wie das Maibaumaufstellen ein. Der TSV Iphofen stellte beim Sportabzeichenwettbewerb 2022 insgesamt 38 Teilnehmer, deshalb dankte Bernhardt den fünf Sportabzeichenprüfern. Die Verantwortlichen appellierten an alle weiblichen und männlichen Mitglieder in allen Abteilungen, sich noch mehr am Sportabzeichenwettbewerb zu beteiligen. "Vom Kinderturnen bis zum Seniorensport und auch die Ballsportarten wurden sehr gut angenommen", erklärte Martina Bernhardt. Auch aus den Abteilungen Badminton, Volleyball, Kinderturnen, Rückenfitness, Handball, Leichtathletik, Seniorensport gebe es positive Meldungen und der Verein biete ein sehr breites Sport- und Bewegungs-Angebot.

Wieder eine Damenmannschaft

Einen Aufschwung verzeichnet die Handball-Abteilung, die in der vergangenen Spielzeit erstmals wieder eine Damenmannschaft aufbieten konnte und kommende Saison steht nach langen Jahren der Abstinenz auch wieder eine Männermannschaft im Wettbewerb. Nach langer Suche konnte mit der Rödelseerin Bella Wandler eine Übungsleiterin für das Eltern-Kind-Turnen gefunden werden. Der Zulauf sei sehr groß, es kommen oft 25 bis 30 Mamas und Papas mit ihren Kindern und nehmen an der Sportstunde teil.